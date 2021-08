ഒരു ഡോസ് വാക്‌സിനെങ്കിലും എടുത്തവര്‍ക്ക് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാം: മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

Posted on: August 8, 2021 10:53 am | Last updated: August 8, 2021 at 10:53 am