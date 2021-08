അഫ്ഗാനെ വളയാൻ പുതിയ ചേരി

ഈ ശാക്തിക ചേരിയുടെ ഇംഗിതത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന അഫ്ഗാൻ ജനത ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുക. താലിബാനിൽ നിന്ന് എന്ത് നീതിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകുക ?

