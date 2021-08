വളര്‍ന്നുവരണം പുതിയ തൊഴില്‍ സംസ്‌കാരം

കാര്‍ഷികം, വ്യവസായം, ഐ ടി തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളില്‍ ധാരാളം ജോലികള്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ തന്നെയുണ്ട്. എന്നാല്‍, ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും നമ്മുടെ യുവസമൂഹം കണ്ണുതുറക്കുന്നേയില്ല.

Posted on: August 5, 2021 5:00 am | Last updated: August 4, 2021 at 11:28 pm