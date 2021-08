കൊവിഡ്: അതിജീവനത്തിന് വഴികള്‍ തുറക്കണം

കൊവിഡ് മാറ്റിമറിച്ച സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴില്‍ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനായി, നൂറ് ശതമാനം തൊഴില്‍ സാധ്യതകളുള്ള ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കാന്‍ സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. നല്ലതു തന്നെ; പക്ഷേ പുതിയ ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇപ്പോള്‍ നിരത്തിലുള്ള പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ കൂടി എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നിലവില്‍ പ്രതിസന്ധിയിലായ തൊഴില്‍ മേഖലകളെക്കൂടി രക്ഷിച്ചെടുക്കാന്‍ പ്രത്യേകം പാക്കേജുകള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.

