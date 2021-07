കാനറി ദ്വീപിലേക്ക് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഒഴുക്ക്; ജനുവരിയ്ക്കും ജൂലൈ മധ്യത്തിനും ഇടയില്‍ എത്തിയത് 7,260 പേര്‍

Posted on: July 30, 2021 7:04 pm | Last updated: July 30, 2021 at 7:04 pm