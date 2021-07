അവരുടെ അതിജീവനം നമ്മുടെ കൈയിലാണ്

ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കടുവ ദിനം കടുവ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ വര്‍ഷവും ജൂലൈ 29 ന് അന്താരാഷ്ട്ര കടുവ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

