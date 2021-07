പ്രതിസന്ധിക്ക് താത്ക്കാലിക പരിഹാരമായി വാക്‌സീനെത്തി; കുത്തിവെപ്പ് ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കും

Posted on: July 29, 2021 8:22 am | Last updated: July 29, 2021 at 8:22 am