ഓണത്തിന് മുമ്പ് കൂടുതല്‍ വാക്സിന്‍ ആവശ്യപ്പെടും: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: July 27, 2021 8:23 pm | Last updated: July 27, 2021 at 8:28 pm