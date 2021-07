ഭരണകൂടം ഒളിക്കുന്നതും നീതിപീഠം കാണാത്തതും

സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ സുതാര്യതയും ജനാധിപത്യപരമായി പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളും പ്രമേയമാക്കി ഭരണഘടനാ കോടതികളിലെത്തിയ ഹരജികളില്‍ സൂക്ഷ്മമായ നീതിന്യായ പരിശോധനക്ക് കോടതികള്‍ മുതിര്‍ന്നില്ല എന്ന വിമര്‍ശം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂട മോഹങ്ങളിലുള്ള സങ്കുചിത രാഷ്ട്ര നിര്‍മിതിയിലെ മുഖ്യ ഭാഗധേയമല്ല സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്ത എന്നാര് കണ്ടു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ വിസ്തയെ പ്രശ്‌നവത്കരിച്ച വ്യവഹാരങ്ങള്‍ അവധാനതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരില്‍ നമ്മുടെ നീതിപീഠങ്ങള്‍ ക്രൂശിക്കപ്പെടില്ലേ.

