ഹാജിമാര്‍ പൂര്‍ണ സംതൃപ്തിയില്‍; ഹജ്ജ് കര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് പരിസമാപ്തി

Posted on: July 22, 2021 4:52 pm | Last updated: July 22, 2021 at 4:52 pm