ഹൈദരാബാദ് ഉള്‍പ്പെടെ ഒമ്പത് നഗരങ്ങള്‍ വഴി ലഹരി കടത്ത്; താലിബാന് പങ്കുള്ളതായി ഇന്റലിജന്‍സ്

Posted on: July 22, 2021 2:49 pm | Last updated: July 22, 2021 at 2:49 pm