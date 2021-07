മന്ത്രി ശശീന്ദ്രന്‍ രാജിവക്കണം; നിയമസഭക്കകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം

Posted on: July 22, 2021 2:05 pm | Last updated: July 22, 2021 at 2:05 pm