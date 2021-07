നാം അവള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടാകണം, സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ

സംസ്ഥാനത്ത് പലപ്പോഴായി സ്ത്രീധനവിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനുകള്‍ നടക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനുകള്‍ക്കോ നിയമ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കോ ഈ മഹാവിപത്തിനെ തടയാനാകുന്നില്ല.

Posted on: July 19, 2021 5:00 am | Last updated: July 18, 2021 at 11:16 pm