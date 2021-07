‘മാലികി’ലൂടെ വീണ്ടും സജീവ ചര്‍ച്ചയായി ബീമാപള്ളി വെടിവെപ്പ്; സിനിമ ഇസ്ലാമോഫോബികെന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍

Posted on: July 15, 2021 4:42 pm | Last updated: July 15, 2021 at 5:07 pm