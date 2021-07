യു പിയില്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം പരക്കെ ആക്രമണമഴിച്ചുവിട്ട് ‘ആഘോഷിച്ച്’ ബി ജെ പി

Posted on: July 10, 2021 8:03 pm | Last updated: July 10, 2021 at 8:03 pm