നിയന്ത്രണ രേഖക്ക് സമീപം ഏറ്റുമുട്ടല്‍; രണ്ട് പാക് ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; മലയാളി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് സൈനികര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു

Posted on: July 8, 2021 10:04 pm | Last updated: July 8, 2021 at 10:31 pm