കല്യാണത്തിന് 20 പേര്‍, മദ്യശാലകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ 500 ഓളം പേര്‍; രൂക്ഷ വിമര്‍ശവുമായി ഹൈക്കോടതി

Posted on: July 8, 2021 11:48 am | Last updated: July 8, 2021 at 11:48 am