മാണി അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല; ഇടത് വിശദീകരണത്തില്‍ തൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ജോസ് കെ മാണി

Posted on: July 6, 2021 6:30 pm | Last updated: July 6, 2021 at 6:30 pm