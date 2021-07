ആയങ്കിമാരുണ്ടാകുന്നത്…

പാര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധമുള്ള, ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഇക്കൂട്ടര്‍ കൊലപാതകത്തില്‍, നയതന്ത്ര ചാനല്‍ വഴിയുള്ള സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍, കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വര്‍ണത്തിന്റെ കവര്‍ച്ചയിലുമൊക്കെ ആരോപണവിധേയരാകുന്നുവെങ്കില്‍, അവ്വിധമുള്ള പാര്‍ട്ടിയെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളുയര്‍ന്നാല്‍ ആരെയും കുറ്റം പറയാനാകില്ല.

Posted on: July 5, 2021 5:00 am | Last updated: July 4, 2021 at 11:29 pm