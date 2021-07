വാഹനം കെട്ടിവലിക്കലും പോലീസ് സല്യൂട്ടും

ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായ പോലീസ് സല്യൂട്ട് പോലുള്ള ആദര പ്രകടനം, സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന പോലീസ് മേധാവിയുടെ വാഹനം കെട്ടിവലിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഇനിയും പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും ഇവിടെ ചർച്ചക്കു വിഷയീഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Posted on: July 4, 2021 5:00 am | Last updated: July 3, 2021 at 11:34 pm