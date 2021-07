പെലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരേ ഒരു ഭാസി

ഇന്ന് ലോക കായിക മാധ്യമപ്രവർത്തക ദിനം | "2010 - ല്‍ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു മത്സരം. ഇന്ത്യക്കാരെക്കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പും മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് ഏറെ ഇഷ്ടവും ആദരവും അവിടുത്തുകാര്‍ക്കുണ്ട്. ഞാന്‍ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ പെലെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച സംഭവം മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമാണ്" - ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് പ്രശസ്ത സ്പോർട്സ് ലേഖകൻ ഭാസി മലാപ്പറമ്പ്

July 2, 2021