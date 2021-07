സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമാക്കും; കൂടുതല്‍ മേഖലകള്‍ ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക്

Posted on: July 1, 2021 7:31 am | Last updated: July 1, 2021 at 8:03 am