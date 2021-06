കാട്ടുമൃഗമാണെന്ന് കരുതി ആദിവാസി യുവാവിനെ വെടിവെച്ച സംഭവം; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

Posted on: June 30, 2021 5:00 pm | Last updated: June 30, 2021 at 5:00 pm