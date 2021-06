കരിനിയമങ്ങളും കോടതി ഇടപെടലുകളും

കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തടവുകാരുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു പല തടവുകാര്‍ക്കും. എന്നാല്‍ ആസിഫിനും ദേവാങ്കണ കലിതക്കും നടാഷ നര്‍വാളിനും അതും ലഭിക്കാത്തതിന് ഹേതുവായത് യു എ പി എ ചാര്‍ത്തപ്പെട്ടതാണ്. തങ്ങളുടെ ഏകശിലാത്മക അജന്‍ഡകള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഭരണകൂടം അമിതാധികാര പ്രയോഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ നീതിപീഠത്തിന്റെ ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിത ഇടപെടലുകളിലാണ് പൗരസമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

