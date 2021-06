ഫൈസര്‍, മൊഡേണ വാക്‌സിനുകള്‍ കൊവിഡില്‍നിന്നും ആജീവനാന്ത സംരക്ഷണം നല്‍കുമെന്ന് പഠനം

Posted on: June 28, 2021 10:14 pm | Last updated: June 28, 2021 at 10:14 pm