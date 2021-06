അറബ് രാജ്യങ്ങളില്‍ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ആളിക്കത്തിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു;ഇറാനെതിരെ സഊദി ശൂറാ കൗണ്‍സില്‍

Posted on: June 28, 2021 9:04 pm | Last updated: June 28, 2021 at 9:04 pm