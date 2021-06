ബലൂണ്‍ ചികിത്സയിലൂടെ അമിതഭാരം കുറയ്ക്കാം

ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചികിത്സാരീതിയാണ്. എന്‍ഡോസ്‌കോപ്പി വഴി ഒരു സിലിക്കണ്‍ ബലൂണ്‍ ആമാശയത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട്, ബലൂണ്‍ വീര്‍പ്പിച്ച് വെയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതവിടെ ആറുമാസം മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷം വരെ നില്‍ക്കും. വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി തടി കുറയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സയാണ് ബാരിയാട്രിക് ബലൂണ്‍.

Posted on: June 27, 2021 9:52 pm | Last updated: June 27, 2021 at 9:52 pm