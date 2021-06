അമേരിക്കന്‍ പകര്‍പ്പാവകാശ നിയമം ലംഘിച്ചെന്ന്; കേന്ദ്ര മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിന്റെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ട്വിറ്റര്‍

Posted on: June 25, 2021 5:38 pm | Last updated: June 25, 2021 at 5:38 pm