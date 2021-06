ആരാധനാലയങ്ങള്‍ തുറക്കാനുള്ള അനുമതി സ്വാഗതാര്‍ഹം; ജുമുഅക്ക് 40 പേരെയെങ്കിലും അനുവദിക്കണം: ഖലീല്‍ ബുഖാരി തങ്ങള്‍

Posted on: June 23, 2021 7:04 pm | Last updated: June 23, 2021 at 7:04 pm