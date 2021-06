സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോടിയലധികം പേര്‍ ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിനെടുത്തു; വാക്‌സിനേഷനില്‍ സ്ത്രീകള്‍ മുന്നില്‍

Posted on: June 23, 2021 6:17 pm | Last updated: June 23, 2021 at 6:17 pm