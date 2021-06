കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചു; സേലത്ത് യുവാവിനെ പോലീസ് മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി

Posted on: June 23, 2021 5:20 pm | Last updated: June 23, 2021 at 5:20 pm