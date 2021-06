യു പിയില്‍ യോഗി ദുര്‍ബലനാണ്; ആ പാര്‍ട്ടി ഘടകവും

വര്‍ഗീയ ചേരിതിരിവിന് ആക്കം കൂട്ടിയും ഭീതി വിതച്ചും ബി ജെ പിയുടെ സ്വാധീനം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു യോഗിയുടെ ദൗത്യം. മോദിക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിക്കസേരയിലേക്ക് യോഗി എന്ന് പോലും പ്രചാരണമുണ്ടായി. മാട്ടിറച്ചി നിരോധനത്തിലൂടെയും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കൊലകളിലൂടെയും തന്നിലേല്‍പ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാന്‍ യോഗി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, അഞ്ചാണ്ട് തീരാറാകുമ്പോള്‍, യോഗി ദുര്‍ബലനായിരിക്കുന്നു, ആ പാര്‍ട്ടി ഘടകവും. നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രചാരണം നടത്തിയാല്‍ പോലും 2017ലേത് പോലുള്ള വിജയമുണ്ടാകില്ലെന്ന് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലുള്ളവര്‍ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്ന സ്ഥിതി.

Posted on: June 23, 2021 4:02 am | Last updated: June 23, 2021 at 12:23 am