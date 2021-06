യു എന്‍ ആശങ്കയും ഇന്ത്യയുടെ മറുപടിയും

ജനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാറിനെ ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മനോഹര വശം. അധികാരി വര്‍ഗത്തോട് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഭയമില്ലാതെ പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് കഴിയണം. ആ അവകാശമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ഇല്ലാതാകുന്നത്.

