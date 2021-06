INTERVIEW | ലൗ ജിഹാദ് എന്‍ഐഎ പോലും തള്ളിയ കാര്യം; വിദ്വേഷ പ്രചാരണങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കുക: ഫാദര്‍ പോള്‍ തേലക്കാട്ട്

ജാതിമതങ്ങള്‍ക്കതീതമായ പ്രേമവും വിവാഹവുമെല്ലാം കാലാകാലമായി നടക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്‍ ഇടകലര്‍ന്നു വസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെല്ലാം ഇത്തരം പ്രേമവും വിവാഹവുമെല്ലാം സംഭവിക്കും. ഇതിനെ മത വിദ്വേഷത്തിന്റെ കളത്തിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കത്തെയാണു കരുതിയിരിക്കേണ്ടത്.

