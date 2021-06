ഷാഹി സിന്ദ: നിർമാണത്തിലെ അത്ഭുതം

ഇഷ്ടികക്കല്ലുകളാൽ പാകിയ വഴികൾ, അതിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി മഴവെള്ളം ഒലിച്ചുപോകാനുള്ള പാത്തികൾ, ചില ഇഷ്ടിക കെട്ടുകളുടെ മേൽ മനോഹരമായ നിറക്കൂട്ടുകളാൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വലിയ തിരക്കൊന്നും അനുഭവപ്പെടാത്ത ഇടമാണ്. പ്രായമേറിയ ആളുകളാണ് മുഖ്യമായും ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അവർക്ക് നഷ്ടമായ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ഗതകാല കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലെന്നു തോന്നിപോകും. വളരെ അവശരായ പ്രായക്കാർവരെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും പരിഗണനയും ഹൃദയം കവർന്ന അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു.

യാത്രാനുഭവം

