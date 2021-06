പ്രതാപികള്‍ വാണ കസേര സുധാകരന് ചേരുമോ? സംശയം ജനിപ്പിച്ച് സി പി എം തന്ത്രം

കണ്ണൂരിലെ പഴയ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റില്‍ നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പദവിയില്‍ എത്തുമ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കെ സുധാകരനു സംഭവിക്കില്ലെന്നു വരുത്തിത്തീര്‍ക്കുവാനുള്ള സിപിഎമ്മിന്റെ ചൂണ്ടയാണ് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി എറിഞ്ഞത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

Posted on: June 19, 2021 3:47 pm | Last updated: June 19, 2021 at 3:50 pm