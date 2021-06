പെട്ടെന്നുള്ള നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ?

പാനിക് അറ്റാക് ഒരു ഉത്കണ്ഠ രോഗമാണ്. ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളോട് വളരെയധികം സാമ്യുമുള്ള ഈ രോഗം സാധാരണഗതിയില്‍ 20 - 25 വയസ്സു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്.

Posted on: June 18, 2021 4:22 pm | Last updated: June 18, 2021 at 4:22 pm