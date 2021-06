സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 1,12,12,353 ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്തു

Posted on: June 14, 2021 8:58 pm | Last updated: June 14, 2021 at 8:58 pm