ഹജ്ജ് നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു; കുറഞ്ഞ നിരക്ക് നികുതി ഉൾപ്പെടെ 13,931 റിയാൽ

Posted on: June 13, 2021 5:35 pm | Last updated: June 13, 2021 at 5:35 pm