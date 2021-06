പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് കുടുംബക്കാര്‍ക്ക് വീതിച്ച് നല്‍കി; മുസ്ലിം ലീഗ് അംഗത്വവും സ്വതന്ത്ര കര്‍ഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും രാജിവെച്ചു

Posted on: June 9, 2021 7:35 pm | Last updated: June 9, 2021 at 7:35 pm