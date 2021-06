വാക്‌സീന്‍ നയംമാറ്റം സ്വാഗതാര്‍ഹം

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമ്മര്‍ദങ്ങളുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലിന്റെയും ഫലമാണെങ്കിലും വാക്‌സീന്‍ നയത്തില്‍ കേന്ദ്രം വരുത്തിയ മാറ്റം സ്വാഗതാര്‍ഹമാണ്. പതിനെട്ടിനും നാല്‍പ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ളവര്‍ക്കുള്ള വാക്‌സീന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കമ്പനികള്‍ പറയുന്ന വിലക്ക് നേരിട്ടുവാങ്ങി കുത്തിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്‍നിലപാട്.

Posted on: June 9, 2021 4:01 am | Last updated: June 9, 2021 at 12:25 am