പാരിസ് | ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടിക്കിടെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണിന് മര്‍ദനമേറ്റു. സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ പിടിയിലായി. കൊവിഡിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ നേരിട്ട് മനസിലാക്കുന്നതിനായി രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തുന്ന യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ആക്രമണം. ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയില്‍നിന്ന് ഒരാള്‍ മാക്രോണിന്റെ മുഖത്തടിച്ചത്. തെക്കന്‍ ഫ്രാന്‍സിലെ ഡ്രോമില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

French President Emmanuel Macron has been slapped by a man during a trip to southeast France pic.twitter.com/7vyYlpuzS2

