ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനഹിതത്തിനെതിരായ നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ

ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ കത്തയച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ടെലഫോണില്‍ വിളിച്ചാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്

Posted on: June 5, 2021 6:47 pm | Last updated: June 5, 2021 at 7:20 pm