ആരോഗ്യ മേഖലക്ക് ഊന്നല്‍

സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന അസാധാരണ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കാന്‍ ബജറ്റില്‍ നികുതി നിര്‍ദേശങ്ങളോ സര്‍ചാര്‍ജോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പുതിയ നികുതി ഭാരം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നില്ല കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍.

Posted on: June 5, 2021 10:46 am | Last updated: June 5, 2021 at 10:46 am