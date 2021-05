കൊവിഡ് വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കും; കേരള ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷണര്‍

Posted on: May 31, 2021 9:00 pm | Last updated: May 31, 2021 at 9:00 pm