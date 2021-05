മരം നടുക, അന്ത്യനാളിലും

ഇസ്്ലാമിന്റെ അനുശാസനകളെല്ലാം പ്രകൃതിക്ക് നിരക്കുന്നതും പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതുമാണ്. ഒരു പുല്‍ക്കൊടി പോലും അനാവശ്യമായി വെട്ടിനശിപ്പിക്കരുതെന്നും ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പ് പോലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടരുതെന്നും ഇസ്്ലാം സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

Posted on: May 30, 2021 2:36 pm | Last updated: May 30, 2021 at 2:36 pm