തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടില്‍ തിരിമറിയെന്നും വോട്ട് മറിച്ചെന്നും ആരോപണം; സി കെ ജാനുവിനെ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

Posted on: May 27, 2021 4:23 pm | Last updated: May 27, 2021 at 4:24 pm