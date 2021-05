ഒപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങള്‍; ലക്ഷദ്വീപ് ജനതക്ക് പിന്തുണയുമായി കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കും

Posted on: May 27, 2021 1:11 pm | Last updated: May 27, 2021 at 1:21 pm