മുല്ലപ്പള്ളി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട നേതാവ്; വാനോളം പുകഴ്ത്തി ചെന്നിത്തലയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

മുല്ലപ്പള്ളി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട നേതാവ്; വാനോളം പുകഴ്ത്തി ചെന്നിത്തലയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

Posted on: May 27, 2021 12:19 am | Last updated: May 27, 2021 at 12:20 am