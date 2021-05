സിവില്‍ സപ്ലൈസ്, സര്‍ക്കാര്‍ പ്രസ് ജീവനക്കാരെ കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ മുന്‍ഗണന പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി

Posted on: May 26, 2021 6:54 pm | Last updated: May 26, 2021 at 6:54 pm